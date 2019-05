Aeroporti, vacanze e servizi: come orientarsi per viaggiare

Nel mondo sono sempre di più sia i viaggiatori, persone che prendono l’aereo almeno una volta l’anno per piacere, sia gli individui che si spostano abitualmente per studio o lavoro. Il traffico aereo è in aumento in tutto il pianeta, richiedendo nuove piste, terminal più grandi e l’implementazione di tecnologie moderne, per offrire servizi adeguati alle nuove esigenze. Tuttavia orientarsi all’interno dei terminal aeroportuali, scegliere i trasporti da e per gli scali, oppure capire quali servizi preferire non è così semplice.

Per questo motivo è nato il progetto Tuttoaeroporto.it, un portale ideato da Claudio Schirru, amministratore unico del sito web, che mette a disposizione degli utenti informazioni dettagliate sugli aeroporti italiani ed esteri, compresi tutti i servizi che ruotano attorno ai viaggi. “Ho deciso di realizzare Tuttoaeroporto.it per offrire un supporto gratuito ai viaggiatori” fa notare Claudio Schirru, “specialmente all’interno degli aeroporti, ma anche in altri momenti del viaggio. L’intento è fornire informazioni che possano aiutare le persone, raccogliendo all’interno dello stesso sito web tutto ciò che riguarda i voli, gli aeroporti e i viaggi”.

“Negli ultimi anni” continua Claudio Schirru, che lavora da anni in aeroporto “mi ero accorto che non esisteva un portale che trattasse unicamente questo tema, quindi reperire informazioni comportava un lungo processo di ricerca. Era necessario visitare decine di siti web differenti, trovando spesso notizie frammentarie e non sempre recenti. Da qui è nata l’idea di creare Tuttoaeroporto.it, un portale dove gli utenti possono trovare tutte le informazioni di cui hanno bisogno, dai servizi aeroportuali ai voli aerei, dai trasporti al noleggio auto, dagli hotel più vicini agli scali alle migliori assicurazioni di viaggio”.

“Per il momento stiamo ancora sviluppando il sito, infatti con il mio team lavoriamo sodo per inserire nuovi articoli ogni settimana, cercando di coprire tutti gli aeroporti italiani e stranieri, compresi i servizi collegati alle strutture aeroportuali. Si tratta di un progetto ambizioso, non c’è dubbio, ma stiamo già notando un riscontro importante dagli utenti, aiutando migliaia di persone ogni mese a trovare risposta alle proprie domande”.

Tuttoaeroporto.it è un portale gratuito, che non richiede alcun abbonamento o iscrizione, dove si possono trovare informazioni dettagliate sulle aree lounge degli aeroporti, i servizi Fast Track per velocizzare i controlli di sicurezza, i negozi e i punti ristoro, i servizi per le persone a mobilità ridotta, le nuove rotte aggiunte dalle compagnie aeree e molto altro ancora. Una guida completa per i viaggiatori, che permette di rimanere aggiornati sugli sviluppi di un settore in forte crescita.

“Gli aeroporti attuali” prosegue Claudio Schirru “sono ormai delle vere e proprie piccole città, in grado di offrire tantissimi servizi per i viaggiatori. Tuttavia la maggior parte delle persone conosce a mala pena il 30% dei servizi presenti negli scali, a causa di una difficoltà oggettiva nella comunicazione delle strutture con gli utenti. Attraverso il portale cerchiamo di colmare questo gap, pubblicizzando servizi che possono migliorare la qualità di vita dei viaggiatori, spesso ignari che con una piccola spesa possono saltare la fila ai controlli di sicurezza, trovare il negozio di cui hanno bisogno, passare la lunga attesa per un volo intercontinentale in una lounge non eccessivamente costosa, oppure trovare una soluzione di trasporto verso la destinazione finale più conveniente”.

In merito agli obiettivi per il futuro Claudio Schirru afferma che continuerà a sviluppare il sito web, cercando di coprire tutti gli aeroporti del mondo e mantenere aggiornate le schede e gli articoli di riferimento. Prossimamente potrebbe sviluppare anche un’app per i dispositivi mobili, un progetto che renderebbe le informazioni ancora più facili da consultare, specialmente quando si è in viaggio.

Per maggiori informazioni: www.tuttoaeroporto.it