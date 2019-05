Ripreso dalle telecamere mentre tenta di svaligiare un'auto

Tenta di svaligiare un'auto ma l'occhio vigile di una passante prima e delle telecamere poi consentono ai carabinieri di individuarlo.

A.S. di 47 anni, residente a Vercelli è stato denunciato per tentato furto aggravato dai carabinieri di Masserano. Il fatto è successo in questi giorni nelle vicinanze di un maneggio nel comune del basso Biellese. A seguito di una segnalazione di una cittadina, che aveva notato un uomo "armeggiare" sulla serratura di un'auto in sosta per poi fuggire con un complice a bordo di un'altra vettura, i militari hanno così valutato di visionare le telecamere presenti in zona.

Le immagini registrate nell'orario esatto in cui la donna aveva notato il fatto, hanno permesso all'identificazione della targa dell'auto, in uso a alcuni pregiudicati. Il soggetto è stato riconosciuto nelle fotografie e i carabinieri hanno così potuto denunciare il vercellese.