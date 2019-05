Blitz animalista in municipio: interviene la polizia

La manifestazione autorizzata dalla Questura era passata quasi inosservata perché i caresanesi avevano deciso di evitare ogni contatto con il gruppo animalista presente in paese per protestare contro la Corsa dei Buoi.

Questa mattina, però un gruppo di animalisti - circa sei o sette persone - ha fatto irruzione negli uffici del Comune costringendo una delle funzionarie presenti a farsi aprire la porta.

I manifestanti hanno poi esposto uno striscione di protesta contro la manifestazione che si correrà domenica. "In questa manifestazione è evidente il maltrattamento nei confronti degli animali - fanno sapere gli organizzatori della protesta - oltre a questo si tratta di una manifestazione che non rispetta le caratteristiche etolgiche dei buoi".

L'azione di protesta si è conclusa con l'arrivo della Digos mentre il vicesindaco del paese si è rifiutato di parlare con il portavoce del gruppo.

La polizia ha rimosso lo striscione e identificato i partecipanti alla manifestazione di protesta che ora rischiano una denuncia per interruzione di pubblico servizio. Via social, intanto, le vari associazioni animaliste stanno esprimendo la propria solidarietà agli autori della protesta mentre in paese - anche se il clima è sereno - c'è preoccupazione per la sicurezza delle stalle.