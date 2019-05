Il Primo Maggio a Vercelli e Borgosesia

Due le manifestazioni organizzate per la Festa del Lavoratori

A VERCELLI

Ritrovo, alle ore 10, all’inizio di corso Libertà (angolo Viale Garibaldi).

Il Corteo partirà alle ore 10.30 con la Banda musicale ‘Luigi Ardito’ di Crescentino, percorrendo corso Libertà, via Lanza, Piazza Municipio.

Alle 10.40 è previsto il saluto del sindaco della Città, Maura Forte e alle 11.00 seguirà il Comizio in piazza Municipio: a nome di Cgil Cisl e Uil parlerà Monica Iviglia, Segretaria confederale Cgil Piemonte.

A BORGOSESIA

Ritrovo alle ore 10, in piazza Martiri (lato giardini).

Il Corteo partirà alle ore 10.30 da piazza Martiri, per percorrere piazza Parrocchiale, via Cairoli, piazza Garibaldi, via Sottile, via Giordano, via Ferraris, piazza Mazzini, via XX Settembre, viale Duca d’Aosta, via Tesone e ritorno in piazza Martiri.

Alle ore 11.00 in piazza Martiri avrà luogo il Comizio conclusivo: a nome di Cgil Cisl e Uil parlerà Cristiano Montagnini, Segretario regionale Fisascat-Cisl.