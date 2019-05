Play off, addio ma con onore. E qualche lacrima per Valentina

CAMPIONATO REGIONALE SERIE C

1° turno play off – gara di ritorno

Mercoledì 24.4.2019 a Vercelli – Palestrone Comunale G. Piacco

Pallacanestro Femminile Vercelli Doctor Glass - Lapolismile Torino 58 -61

(Parziali: 15-17; 32-26; 40-44)

Tabellino: Bassani 4; Acciarino 10; Puglioli 15; Pollastro 14; Ronca n.e; Deangelis; Scarrone 1; De Ciccio n.e; Bosco 5; Rey; Coralluzzo; Ansu 9. -.all. Alberto Corino – aiuto allenatore : Andrea Congionti.





Finisce in gara 2 del primo turno di play off della serie C femminile il campionato della PFV, sconfitta in casa per 58-61, da Lapolismile, seconda classificata nella regular season.

Lo scarto finale è stato ancora di soli tre punti, come in gara 1, ma anche questa volta le vercellesi hanno lottato e messo in difficoltà le avversarie fino in fondo (“abbiamo rischiato molto” il commento finale di una delle torinesi): c’è però grande rammarico tra le fila della squadra di casa per non aver saputo gestire il vantaggio accumulato (+9 poco prima di metà gara), per aver troppo spesso optato per scelte di tiro sbagliate, finite nelle mani di chi non ha avuto una percentuale sufficiente, per aver sbagliato almeno tre “rigori” e per il 18 su 36 ai liberi, a tacer dello 0 su 8 nel tiro da tre.

Migliorando di poco anche solo uno di questi aspetti la vittoria avrebbe potuto essere vercellese, meritatamente, e sabato 27.4 ci sarebbe stato lo spareggio a Torino, tutto da giocare. Peccato.

La partita è stata equilibratissima, come al solito, con Lapolismile che cerca di fuggire subito, con due triple in sequenza e Bosco e Pollastro a ricucire, con una ottima Ansu (9 p.ti; 50% al tiro), per chiudere a fine quarto 15 a 17. Nel secondo periodo era invece la PFV a menare le danze, con una Puglioli (15 p.ti) in stato di grazia dalla media, mettendo in mostra buone trame di gioco e ritrovando Acciarino (10 p.ti), finalmente liberatasi dall’asfissiante marcatura individuale cui era sottoposta. A metà partita il tabellone diceva 32-26 per casa. Ma nella ripresa di nuovo un black out: solo otto punti realizzati nel terzo quarto, forse per il quintetto spesso poco equilibrato in campo, e rimonta delle torinesi (35-35 al 26’) sospinte da Martire, il cui arresto e tiro si rivelava immarcabile, (soprattutto dall’avversaria che più frequentemente l’ha seguita). Le ospiti ne approfittavano (40-44 al 30’) per arrivare a +9 al 35’ sul 42-51. A questo punto Pollastro (14 p.ti)si prendeva la squadra sulle spalle e con Puglioli e Acciarino facevano correre il brivido di una grande rimonta: a 13” dalla fine le vercellesi si portavano a -1 ma erano poi costrette al fallo sistematico e Ponzin infilava i due liberi, per il -3 finale.

Come detto, alla sirena grande rammarico tra il pubblico ed in campo, per l’occasione sciupata, ma orgoglio per aver giocato alla pari, ed anche di più, contro una delle più forti.

Infine ancora emozioni e commozione, e qualche lacrima, per l’addio al basket giocato di Valentina “Lapy” Bosco, la capitana, dopo poco meno di venti campionati (tra giovanili e senior) con la maglia della Pallacanestro Femminile Vercelli. Un vuoto che non sarà facile colmare.