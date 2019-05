Città di Vercelli verso la grande sfida

Ancora due le sedute di allenamento a disposizione del Città di Vercelli per preparare al meglio la finale play off, che si terrà lunedì 29 aprile alle ore 21.30 sul parquet di Druento (TO): prosegue così l'avvicinamento alla sfida che vedrà i vercellesi opposti al Don Bosco Caselle per l'accesso alla massima categoria regionale.