Mai lasciare i bimbi soli davanti allo schermo

"Non più di un'ora seduti davanti a uno schermo, almeno tre ore di attività fisica nel corso della giornata giocando e 10 ore di sonno". Sono le raccomandazioni pubblicate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per i bimbi fino a un anno. Nei loro confronti si raccomanda di evitare di lasciarli davanti a uno schermo e di spingerli a essere attivi attraverso giochi interattivi. Queste linee guida sono state pubblicate perché è nella prima infanzia che si sviluppano abitudini che avranno un impatto sul resto della vita. Secondo le statistiche, negli ultimi dieci anni il numero di bambini e adolescenti obesi è raddoppiato, mentre l'attività fisica fatta è in calo. Più vulnerabili sono ancora una volta i bambini che passano molto tempo davanti allo schermo. "Sempre più ricerche scientifiche - osserva Giovanni D’Agata - presidente dello “Sportello dei Diritti” puntano il dito contro uno stile di vita sedentario, dal momento che il raggiungimento della massa ossea ottimale è protettivo contro l'insorgenza dell’osteoporosi più avanti nella vita: ridurre i livelli di sedentarietà nei bambini può avere effetti benefici a lungo termine per le ossa".