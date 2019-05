Amazon, un'opportunità anche per noi 60enni

"Amazon è stata un'opportunità. Anche per noi 60enni". Hanno lavorato nei centri logistici Amazon di Vercelli e Brandizzo i primi dipendenti piemontesi dell’azienda a raggiungere la pensione.

Guido Pessina, nato a Novara e oggi residente a Vigliano Biellese, è approdato nel centro di distribuzione di Vercelli nel 2017, mentre Giuseppe Sucameli, trasferitosi in Piemonte con la famiglia da Palermo in giovane età e oggi residente a Chivasso, è entrato in Amazon nel 2016. Dopo essersi candidati per diverse posizioni, Guido e Giuseppe hanno colto l’opportunità di una posizione offerta da Amazon rispettivamente al centro di distribuzione di Vercelli e il deposito di smistamento di Brandizzo.

“Una volta approdato ad Amazon, mi è sembrato di rinascere - racconta Pessina -. Ricominciare da zero non è stato semplice e, di questi tempi, non molte aziende assumerebbero un sessantenne, ma qui mi è stata data fiducia e io ho sempre dato il massimo, non mi sono mai tirato indietro”. Pessina ha da poco terminato a Vercelli la propria carriera lavorativa.

Il centro di distribuzione di Vercelli ha una superficie di oltre 100.000 metri quadri ed è stato inaugurato nel settembre 2017, mentre il deposito di smistamento di Brandizzo, in provincia di Torino, ha una superficie di oltre 11.000 metri quadri ed è stato inaugurato nel 2018.