"Fu la Resistenza a ridare dignità internazionale all'Italia" - FOTO E VIDEO

"Fu la Resistenza a dimostrare al mondo che cos’era la nuova Italia, a far rialzare la testa a una nazione percepita all'estero come patria del fascismo sconfitto dalla guerra. FU la Resistenza a restituire all'Italia dignità davanti al consesso internazionale e a consentire a De Gasperi, come lui stesso scrisse, di parlare a testa alta davanti al consesso dei capi di stato delle potenze vincitrici". Davanti a una folla che, negli ultimi 25 Aprile, non si era mai vista Alessandro Barbero, docente universitario, notissimo storico e fine oratore, ha catalizzato l'attenzione di vercellesi e autorità con un intervento sulla Resistenza e sulla lotta partigiana ricchissimo di spunti, di citazioni storiche e di riferimenti letterari.

Un intervento interrotto da applausi, così come lo erano stati, in momenti diversi, anche quelli del sindaco Maura Forte e del presidente della Provincia, Carlo Riva Vercellotti, entrambi concordi nel ricordare il valore della memoria, l'importanza di riconoscere che fu l'esperienza della Guerra di Liberazione a creare i presupposti per la stesura di una Costituzione in cui i valori della liberà, della pace e dell'uguaglianza restano tutt'oggi imprescindibili fondamenti dello Stato democratico.

Tante le storie e i personaggi emersi nelle parole degli oratori: la presidente Anpi, Elisabetta Dellavalle, ha ricordato Luigi Migliavacca, apprendista tornitore fucilato al Martinetto di Torino, il Prefetto Michele Tortora militari e civili che combatterono a Porta San Paolo a Roma, Barbero le parole e le imprese di Nuto Revelli, Beppe Fenoglio, i gappisti di Roma, i "ribelli" delle montagne biellesi e valsesiane, gli operai, le donne, i sacerdoti che nascosero ricercati e fuggiaschi. E poi le storie vercellesi, affidate ai cartelli che il Comitato Antifascista ha legato al cancello di Parco Camana, vicino al Monumento al Partigiano. "Le orme della memoria" raccontano in poche parole la storia di 17 partigiani e partigiane vercellesi. Raccontate in prima persona: Rosanna Re, Renato Casalino, Leonardo Walter Manzone, Giovanni Gastaldi, Giuseppe Failla, Francesco Cassetta, Giovanni Mosca, Antonio Andreuzzi, Alfonso Visentin, Livia Bianchi, Giuseppe Rigola, Lorenzina Unio, Pietro Camana, Angelo Cena, Pietro Pajetta, Ermanno Agosti, Gino Boccardo.

Un mondo eterogeneo, composto di ragazzi di diversissima estrazione sociale, che sceglievano i loro nomi di battaglia dalla letteratura, dai film e dai fumetti di allora. Ragazzi straordinari, diversi per pensiero e storia, ma accomunati da un sentire comune.

Toccante l'abbraccio finale tra Barbero e i tre partigiani vercellesi presenti alla celebrazione: Olga De Bianchi, Renato Giara e Luigino Malinverni, ultimi testimoni - insieme alla 98enne (99 a ottobre) Mimma Bonardo - di un'epoca che, forse per pudore o forse il troppo dolore che aveva causato, non tutti vollero ricordare nella sua tragicità. E che oggi, invece, deve essere riscoperta "per evitare - come hanno sottolineato gli oratori - che si ripresenti, magari con un aspetto diverso, ma con la medesima, drammatica conseguenza".