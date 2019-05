Torneo di Tennis Biud10 per Andrea Bodo: e sono dieci...

Per il 10° anno consecutivo torna il Torneo di Tennis Biud10 per Andrea Bodo E quest’anno c'è una grande novità: sarà possibile iscriversi per giocare anche sui nuovissimi campi di Padel! Lo sport del momento

Eccovi alcuni dettagli

Il torneo si disputerà come da tradizione presso il circolo A.T. Pro Vercelli in corso Rigola 138 a Vercelli.Le date: Venerdì 24 Maggio dalle ore 18.00 alle ore 20.00 e Sabato 25 Maggio dalle ore 10.00 alle ore 18.30. Iscrizioni presso la segreteria del circolo A.T.Pro Vercelli in corso Rigola (tel 0161/213829) entro mercoledi’ 22 Maggio, oppure contattando la nostra associazione

Al momento della prenotazione indicateci la vostra preferenza per giocare venerdì, sabato mattina o sabato pomeriggio e se siete un gruppo di 4 amici e volete giocare insieme la vostra ora di doppio, fatecelo sapere e faremo di tutto per accontentarvi ! Il ricavato dell’evento verrà utilizzato per sostenere i nuovi importanti progetti Biud10 per il 2019. Quote iscrizione: Tennis: 15 Euro – Quota comprensiva di un’ora di tennis + t-shirt Biud10 da indossare durante l’incontro. Padel: 15 Euro – Quota comprensiva di un’ora di padel + t-shirt Biud10 da indossare durante l’incontro. Tennis + Padel: 25 Euro – Quota comprensiva di un’ora di padel + un’ora di tennis + t-shirt Biud10 da indossare durante l’incontro. Ogni iscritto disputerà un incontro di doppio della durata di un’ora. Sabato 25 Maggio dalle ore 18.30 alle ore 20.30 festeggeremo tutti insieme la chiusura del Torneo con aperitivo e panissa (costo 15 euro adulti e 5 euro bambini) !Spargete la voce! Vi aspettiamo numerosi !