Cannabis light: un "caos giuridico" che rischia di costar caro ai rivenditori

Riceviamo e pubblichiamo.

Codacons Biella Vercelli e Gattinara è in prima linea a tutela dei tabaccai, che rischiano non solo la revoca della licenza ma anche di essere perseguiti penalmente per reati connessi allo spaccio di droga a causa di un grottesco “caos giuridico” in relazione alla vendita dei prodotti derivati dalla cosiddetta “cannabis light”.

Nonostante la coltivazione di quest’ultima sia legale dal 2016 vi è un contrasto interpretativo sulla vendita: il ministero, infatti, non considera la canapa light un surrogato del tabacco e molti uffici giudiziari in varie parti d’Italia hanno avviato indagini sulla base del testo unico in materia di stupefacenti.

Codacons considera illegittimi e gravemente repressivi gli atti di ispezione e sequestro disposti in questi giorni dalla magistratura inquirente nei confronti di chi “spaccerebbe” ma con tanto di scontrino! Tuteleremo le attività ingiustamente colpite e che rischiano paradossalmente la chiusura per la vendita di quella che e’ a tutti nota come “canapa legale” per info ed aderire subito alla iniziativa legale di codacons: ◦ codacons, sedi di biella gattinara vercelli codaconsbivc@gmail.com