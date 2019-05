"Io sono il confine": scoprite Sant'Andrea dall'alto - VIDEO

Il cortometraggio “Io sono il confine” di Matteo Bellizzi sarà presentato domenica alle 18,30 al Teatro Civico di Vercelli con entrata libera per chiunque voglia assistere alla proiezione.

Il lavoro, voluto dal Comune di Vercelli per gli 800 anni della basilica di Sant’Andrea, è il risultato di un impegno corale che ha visto l’Amministrazione coinvolgere molti talenti vercellesi per costruire un prodotto video a disposizione dei cittadini e dei moltissimi che già in questa primavera giungono da altre zone d’Italia e che rimanesse a celebrare l’anniversario dell’opera d’arte che impreziosisce la città.

“Scoprire Sant’Andrea dall’alto – spiega il regista Matteo Bellizzi - in una prospettiva che non è quella del visitatore che la contempla da terra, ci avvicina ad una visione più immaginaria che reale: così deve averla vista chi l’ha pensata e progettata, così devono averla vista dalle impalcature del cantiere.”

“Io sono il confine un racconto per immagini della Basilica di Sant’Andrea a Vercelli” è una produzione Comune di Vercelli Assessorato Politiche Culturali. Regia Matteo Bellizzi. Voce narrante Alessandro Haber. Testi di Alessandro Barbaglia, Lucia Grosso, Alfonsina Zanatta. Fotografia Andrea Vaccari. Musica Gian Luigi Carlone (Banda Osiris).

Ecco il trailer

“Abbiamo fortemente voluto questo cortometraggio – dicono il sindaco Maura Forte e l’assessore alla cultura Daniela Mortara – perché volevamo dare espressione concreta all’orgoglio che i Vercellesi hanno per il loro Sant’Andrea e abbiamo trovato nel regista Bellizzi non solo la perizia artistica, ma la capacità di aggregare e di coinvolgere diversi professionisti per poter conseguire il risultato a cui tutti ambivamo.”