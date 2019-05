"Il centro medico per migranti deve riaprire al più presto"

L'assessora ai Diritti del Piemonte, Monica Cerutti, interviene sulla chiusura del centro medico Isi per stranieri senza permesso di soggiorno di Vercelli. Questione segnalata nella mattina di martedì in un comunicato stampa di SiAmo Vercelli.

leggi anche: CHIUSO IL CENTRO MEDICO ISI

In una nota diffusa a stretto giro di posta, l'assessora spiega che "Come Regione ci siamo attivati con la Asl e abbiamo chiesto che la struttura sia riaperta al più presto. Ci hanno risposto che in questo momento manca il personale, ma che si stanno attrezzando per superare il problema. Per noi il centro resta un presidio necessario per la tutela della salute dei cittadini e dei migranti. Monitoreremo, perché riapra al più presto”.