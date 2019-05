Un volto nuovo alla città

La fase operativa del progetto di riqualificazione dei portici del centro storico di Gattinara procede in modo spedito è già si vedono i risultati che ottengono anche il positivo giudizio della cittadinanza.

La prima fase dell’intervento prevede la rimozione della pavimentazione in palladiana, usurata e scivolosa soprattutto nelle giornate di pioggia, mentre nella seconda fase viene realizzata una nuova pavimentazione in pietra.

In questi giorni, il cantiere per il rifacimento dei portici è stato spostato in piazza Italia per poi proseguire in corso Valsesia.

«I cantieri – spiega il sindaco Daniele Baglione - daranno un nuovo volto al centro storico della nostra città e i risultati incominciano già a vedersi.

Con il progetto di riqualificazione dei portici stiamo uniformando la pavimentazione, in modo da percepire un percorso unico e continuo, con i marciapiedi e gli interventi già realizzati in passato in Largo Falcone – Borsellino. La percezione sarà quella di un percorso ininterrotto che percorre il cuore della città».