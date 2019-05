Fuori strada con l'auto: è in rianimazione

E' in rianimazione all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli la donna, una 41enne di Santhià, coinvolta nell'incidente avvenuto all'alba di martedì tra Santhià e Alice Castello.

Quando ha perso il controllo della vettura, finendo capottata in una risaia, la donna si stava recando al lavoro. Una squadra del distaccamento volontario di vigili del fuoco di Santhià, i carabinieri e il personale del 118 sono riusciti a estrarre la conducente dall'auto, trasportandola poi al Sant'Andrea, dove è stato necessario un intervento per ridurre le lesioni addominali. Attualmente la donna è in prognosi riservata, ricoverata in rianimazione.