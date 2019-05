Camion in risaia, conducente in ospedale

Ha perso il controllo del camion finendo ribaltato in una risaia. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di martedì, sulla provinciale 31 bis, a San Silvetro di Crescentino.

Ancora in via di accertamento le cause dell'incidente che ha coinvolto un camion che trasportava detersivi: per i soccorsi sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris, le forze dell’ordine e i mezzi del 118. Il conducente, ferito, è stato portato all’ospedale di Chivasso e sottoposto alle cure del caso.

I Vigili del Fuoco si sono occupati di rimuovere il mezzo incidentato, mentre il traffico, che era stato interrotto per poter effettuare le operazioni di rito, è stato ripristinato al termine delle operazioni.