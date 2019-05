Auto ribaltata fuori strada: persona in ospedale

Una persona è finita in ospedale, all'alba di martedì 23 aprile, per le conseguenze di un incidente avvenuto intorno alle ore 5,30, tra Santhià e Alice Castello, lungo la provinciale 40.

Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, un'automobile si è ribaltata, finendo fuori strada. Immediato è stato l'intervento di una squadra del distaccamento volontario dei vigili del fuoco di Santhià che hanno provveduto, in collaborazione con il personale del 118, a liberare la persona introppolata dall'abitacolo e a trasportarla all'ospedale Sant'Andrea.

Sono intervenuti i carabinieri che stanno ricostruendo le cause dell'incidente.