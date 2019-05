Al Civico un pienone mai visto

Lettera al Direttore,

L'evento "Guerriere in scena" organizzato dalla LILT giovedì 11 aprile scorso presso il teatro Civico di Vercelli ha visto 52 donne "guerriere" contro la malattia,superata per alcune ed in itinere per altre,che si sono messe in gioco per dimostrare il recupero del loro essere donna,della loro femminilità e del loro desiderio di bellezza mostrandosi in pubblico.

La LILT ha preparato l'evento con l'Atelier "Raptus & rose" da circa un anno grazie soprattutto al lavoro della socia LILT Loretta Caliman e delle fiduciarie LILT che con abnegazione hanno coinvolto le guerriere,le hanno stimolate,coordinate e preparate a mostrarsi in pubblico.La risposta è stata immediata con grande partecipazione di tutte,soprattutto di quelle che stanno ancora combattendo la loro battaglia contro la malattia.

Lo stereotipo della modella in genere è di donna giovane, longilinea, magra; le nostre guerriere sono donne comuni con i loro pregi e difetti ma con la volontà di dimostrare che nulla le può fermare. L'impegno è stato soprattutto quello di coordinare e preparare le modelle per l'atelier che ha confezionato tutti i capi su misura non con prove dirette ma a distanza perchè la sede è a Belluno. Man mano sono stati pianificati i passaggi e stabiliti tutti i momenti poi coordinati sul palco. Al di là di questo lavoro encomiabile si sono dovuti reperire i fondi necessari per coprire le spese senza intaccare le donazioni che quotidianamente ci pervengono per cui molti sponsor hanno aderito al ns. invito e partecipato fattivamente. Ringraziamo innanzitutto il sindaco di Vercelli Maura Forte che a nome del comune ci ha offerto a titolo gratuito il teatro Civico, coadiuvata dall'assessore Daniela Mortara. La manifestazione si è svolta con il patrocinio del comune di Vercelli, della provincia di Vercelli, della regione Piemonte, della città di Santhià. Ringraziamo l'agenzia di Assicurazione Generali di Vercelli di piazza Paietta guidata dalla Dr.sa Isabella Arado, main sponsor perchè Generali si propone come partner di vita dei propri clienti in merito al futuro, al benessere ed alla famiglia che sono gli stessi capisaldi delle ns. guerriere in scena; la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, sensibile alla tematica dell'evento; la Ford Sacar della famiglia Santarella, la Bettola di "Maio", Curtiriso e manuela Cerruti, la Dr.sa R. Orsani promotrice di Fideuram, il Dr. M. Tos promotore di Deutsche bank, il Kiwanis club,Ascom vc con 50&più, Confragricoltura di Vercelli e Biella, B&B Rosa-bianca, Serenissima ristorazione di Vicenza, Nova-Coop Vercelli,RBV di Valentina Casella, Impresa Tarchetti, Assicurazione Unipol Rizzi,Camagna Assicurazioni,Floricoltura Viaro, Cascina Oschiena, pasticceria Godino, Chiara Galliano e Giulia Bertolazzi per il servizio foto-cinematografico, la ditta Bertinato di Santhià che ha fornito la divisa per tutto lo staff,infine le allieve dell'Istituto alberghiero di Trino con la preside prof.sa Ticozzi. Per ultimo,ma non per importanza, rivolgo un sentito ringraziamento alla "forza lavoro" messa in campo dalla LILT per svolgere tutto il lavoro del backstage,della segreteria,ragioneria e del webIl pubblico presente in sala in ogni ordine di posti e più ha compreso sia il messaggio proposto che l'impegno profuso gratificando tutto il ns. lavoro con applausi a scena aperta e standing ovation. L'emozione generale era visibile e tangibile. L'unico rammarico è stato che alcune persone non sono potute entrare in teatro ed assistere allo spettacolo perchè il teatro stesso era strapieno e non si aveva il placet dei Vigili del Fuoco garanti della sicurezza(il comandante dei vigili presente ci riferiva di non avere mai visto il teatro così stracolmo). Un sentito ringraziamento a Dosio music che ci ha guidati in ogni momento dello spettacolo ed infine, permettetemi, a tutto lo staff di " Raptus & Rose" guidato dalla Sig.ra Silvia Bisconti, vera creatrice ed animatrice di tutto l'evento.