Costanzana, capitale dell'International Jazz Day

Ritorna a Costanzana il concerto della big band 78 Giri Hot Ensemble diretta dal musicista vercellese Claudio Bianzino in occasione della Giornata del Jazz, International Jazz Day, che come ogni anno si celebra il 30 di aprile. Da quando è stata istituita questa ricorrenza si sono moltiplicati gli eventi a livello globale e, solo nel 2018, si sono tenuti migliaia di concerti in oltre 190 Paesi.

La big band nostrana partecipa con convinzione da diversi anni e il direttore Bianzino ha recentemente ricevuto una lettera di ringraziamento da parte del “mitico” pianista Herbie Hancock nei panni di ambasciatore dell’Unesco per la diffusione di questa musica. Sulla lettera si legge: ”Per conto dell'Unesco e del Thelonious Monk Institute of Jazz, per favore accetti il mio più profondo apprezzamento per i Suoi sforzi a sostegno dell'edizione 2018 dell'International Jazz Day. Grazie alla Vostra partecipazione, la festa di quest'anno è stata ancora una volta la nostra migliore edizione."

La musica jaz è senza dubbio uno dei più potenti mezzi utili a favorire l’abbattimento delle barriere culturali ed a promuovere l’avvicinamento di tutti i popoli del mondo. Un motivo in più per diffondere questa musica che coniuga cultura e grande libertà, in un periodo di grande decadimento.

Quest’anno la big band proporrà un grande tributo ad un musicista, compositore ed arrangiatore, tra i più importanti nell’ambito della musica per big band: Sammy Nestico. Il concerto si intitolerà Arràngiaci ancora, Sam.

Nestico, è un simpatico novatacinquenne (è nato a Pittsburg, in Pennsylvania il 6 Febbraio 1924) che nella sua lunga carriera è stato compositore ed arrangiatore per l’orchestra di Count Basie, è stato capo arrangiatore e direttore dell’orchestra della Casa Bianca durante le amministrazioni Kennedy e Johnson. Orchestratore ed arrangiatore di almeno 63 album per la Capitol Records ha collaborato alla scrittura di canzoni e colonne sonore per i maggiori studi cinematografici come 20th Century Fox, Universal, Paramount, Warner Brothers, MGM e Columbia; ha arrangiato e diretto le registrazioni di Bing Crosby, Sarah Vaughan e Frank Sinatra e, non si sa come, è riuscito anche a trovare abbastanza tempo per pubblicare diverse centinaia di articoli in campo didattico che spaziano dal livello elementare a quello universitario.

L’orchestra 78 Giri Hot Ensemble, che ha sede proprio a Costanzana, è costituita da giovani amanti della musica e dello swing (con età comprese tra i 18 e gli 80 anni). Il nucleo originale dell’ensemble nacque nel 1999 grazie all’indimenticato Mario Saccagno. Dal 2008 la direzione artistica è stata affidata a Claudio Bianzino, il quale ha allargato l’organico a quello di una vera e propria big band ed ha portato l’orchestra ad esibirsi in numerosi ed apprezzati concerti.

Per il concerto del Jazz Day l’organico sarà così composto: Greta Rosati al clarinetto ed alla batteria; Matteo “Ciccio” Fogazzi, Matteo "Ciccino" Oltolini, Marco Garbero, Federico Merlin e Davide Marchese ai sassofoni; Marco Groppi, Gabriele Ruggero, Riccardo Varalda e Fulvio Piacenza alle trombe; Davide Fumagalli, Pierangelo Canella, Giuseppe Rondano e Paolo Poli ai tromboni; Luca Allorio al pianoforte, Giorgio Gandolfi alla chitarra, Claudio Cagnoni al contrabbasso, Alessandro Massa alla batteria e naturalmente Claudio Bianzino alla direzione. La presentazione della serata sarà a cura di Pino Ferraris e Barbara Gallo.

L’appuntamento è per martedì 30 aprile alle ore 21.15 presso il Teatro Parrocchiale di via 1° Maggio a Costanzana. Ingresso libero.

Claudio Bianzino - Sassofonista, compositore e didatta, è nato nel 1970 a Vercelli. Ha suonato per cinque anni nella Civica Jazz Band diretta da Enrico Intra con la partecipazione di ospiti internazionali (Max Roach, Kenny Barron, Bobby Watson, Markus Stockhausen, David Liebman, Enrico Rava, Paolo Fresu e molti altri). Ha partecipato a diversi lavori discografici e festival di musica jazz ed ha al suo attivo un primo premio e due secondi posti in Concorsi Internazionali di composizione e arrangiamento.

Con il proprio quartetto jazz ha pubblicato per l’etichetta Dodicilune il CD “Gigiabbo”. Recentemente ha scritto il libro “Tullio Mobiglia. Un pioniere del sassofono jazz in Europa” pubblicato per Giancarlo Zedde Editore.

Ha composto l'Inno dell’Università del Piemonte Orientale. Da oltre dieci anni, è Direttore della big band "78 Giri Hot Ensemble". È docente di sassofono al Centro Vercelli Musica e all'Istituto "Soliva" di Casale Monferrato e collabora da molti anni, anche come compositore, a progetti di musicoterapia orchestrale.