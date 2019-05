In camper a spacciare droga: denunciato un 33enne

Un uomo originario di Varese, C.S., 33enne, già noto per reati in materia di stupefacenti, è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Santhià che, nell'ambito delle attività di controllo potenziate nell'ultimo periodo, lo hanno fermato per un controllo mentre era a bordo del proprio camper.

Così, ad un approfondito esamne preceduto da osservazione e pedinamento, l’uomo è stato trovato in possesso di oltre 55 grammi di hashish, sostanza evidentemente pronta per la vendita sul territorio dove, evidentemente, lo spacciatore aveva pensato di allargare il proprio giro di affari.

L’uomo è stato pertanto denunciato alla Procura della Repubblica di Vercelli.