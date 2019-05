Juve, manifesti funebri per l'eliminazione dalla Champions

Sconfitta ed eliminata dalla Champions League e "sepolta" attraverso manifesti funebri comparsi in due strade di Borgosesia. Uno scherzo poco apprezzato dal sindaco della cittadina valsesiana, Paolo Tiramani, tifoso bianconero, che ha incaricato gli operai del Comune di rimuoverli e che, su Facebook, ha commentato "Non potevo crederci quando l’ho visto. Non perché sono juventino, ma un minimo di rispetto per le altre epigrafi!". Scherzo poco apprezzato e messo in atto, tra l'altro, proprio nel giorno in cui i bianconeri chiudono il campionato, portando a casa l'ottavo scudetto consecutivo.