Tubazione del gas in fiamme: l'atto potrebbe essere doloso

Momenti di paura nella serata inoltrata a Cavaglià, in via Abate Andrea Macchieraldo per una tubazione del gas in fiamme. Sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio. Da una prima valutazione dei carabinieri, le fiamme sarebbero partite da un contenitore della carta probabilmente incendiato. Il calore ha sciolto le guarnizioni dell'attacco del gas provocando una fuoriuscita e conseguente incendio. I militari dovranno stabilire se il fatto sia doloso o colposo. Potrebbero esserci ulteriori sviluppi delle indagini.