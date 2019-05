Ricercato per furto, è stato arrestato sul treno

La Polfer di Vercelli, durante un servizio di scorta a bordo treno sulla tratta ferroviaria Torino – Milano, tra le stazioni di Chivasso e Santhià, ha proceduto al controllo di un viaggiatore. In banca dati è risultato essere un cittadino rumeno trentacinquenne residente a Torino, destinatario di un ordine di esecuzione di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Torino nel luglio 2017, per pena residua di un anno per il reato di furto aggravato.

Accompagnato negli uffici di Polizia della stazione di Vercelli per gli accertamenti successivi è stato associato in serata alla casa circondariale e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.