I 32 candidati della Lega

È in corso la presentazione della lista della Lega per Salvini - candidato sindaco Andrea Corsaro.

Segurà la cronaca. Ma veniamo alla lista.

L'età media è 49 anni, 16 donne e 16 uomini, 15 hanno la laurea.

Alessandro Stecco (classe 1970) medico è il capolista.

Seguono:

Giancarlo Locarni (1967) commerciante. Tullia Babudro (1987) assistente scolastico. Linda Barbolan (1985) merketing design. Pier Carla Camoriano (1966) commerciante. Margherita Candeli (1959) insegnante. Davide Celoria (1979) funzionario Rai. Aurora Crosio (1991) studentessa in scienze strategiche. Francesco D'acierno (1966) magazziniere. Roberto Degrandi (1966) funzionario bancario. Donatella Demichelis (1961) libero professionista. Patrizia Evangelisti (1975) funzionario pubblico. Guido Favalli (1954) commerciante in pensione. Stefania Ferla (1979) operaia pulizie. Giovanni Fortuna (1970) medico. Giorgia Gaudino (1972) insegnante. Antonella Giobellina (1958) avvocato. Damiano-Maris Gioranna (1994) studente universitario. Claudio Giuliana (1967) operaio chimico. Francesco Iacoi (1956) sottotenente carabiniere in congedo. Romano Lavarino (1962) luogotenente carabinieri in congedo. Martina Locca (1988) libero professionista. Marco Lodigiani (1967) impiegato programmazione. Germana Margara (1971) avvocato. Ombretta Olivetti (1965) coordinatore professioni sanitarie. Maria Luisa Pavese (1967) insegnante. Alberto Pipitone (1980) funzionario pubblico. Anna Maria Pistochini (1953) pensionata. Antonietta Puma (1986) libero professionista. Massimo Simion (1966) funzionario pubblico. Maurizio Tascini (1956) libero professionista. Franco Vercellino (1937) pensionato.