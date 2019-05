Si ribalta con l'auto: morto un uomo

Si è ribaltato con la vettura, schiantandosi contro una recinzione e perdendo la vita in un tremendo incidente stradale, avvenuto intorno alle 7 a Serravalle Sesia.

Ancora frammentarie le notizie sulla dinamica di quanto accaduto lungo la strada per Crevacuore: i soccorritori del 118, tuttavia, non hanno potuto far niente per l'automobilista, un uomo di 49 anni di Pray, Luigi Braga.

Sul posto forze dell'ordine e mezzi di soccorso stanno effettuando gli accertamenti: l'uomo lascia i genitori e due sorelle.