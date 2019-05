Borgosesia, un arresto e una denuncia per spaccio

I Carabinieri della Stazione di Borgosesia hanno arrestato B.F., 42enne disoccupato di Borgosesia, denunciando nel contesto in stato di libertà B.B., 57enne anch’egli disoccupato di Borgosesia, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.



Nel corso di specifico servizio di controllo del territorio, i Carabinieri operavano il controllo del 57enne, che veniva trovato in possesso di 63,5 grammi di hascisc e di un bilancino di precisione, strumento utilizzato proprio per la pesa delle singole dosi da cedere ai tossicodipendenti. L’uomo aveva infatti attirato le attenzioni degli investigatori per i suoi movimenti sospetti e la sua non consueta disponibilità di denaro rispetto alla condizione di disoccupato.



Il rinvenimento, preceduto da un’intensa e celere attività info investigativa, permetteva quindi di stabilire la fonte di approvvigionamento della sostanza e quindi induceva i militari ad operare una perquisizione nell’abitazione dell’arrestato, presso la quale venivano rinvenuti 114 grammi di hascisc, 14 grammi di sostanza da taglio, bilancino di precisione e coltelli utilizzati per il taglio ed il confezionamento delle dosi.



In esito all’attività investigativa i Carabinieri procedevano pertanto alla denuncia in stato di libertà del B.B. ed all’arresto del B.F. in quanto responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.



L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Vercelli, veniva condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.