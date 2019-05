A fuoco un ettaro e mezzo di bosco

Ore di paura in Valsesia, dove, nella giornata di venerdì, è divampato un nuovo incendio in località San Grato di San Bernardo nel comune di Cellio con Breia. Il rogo è partito poco prima di mezzogiorno ed ha interessato 1,5 ettari di bosco andati distrutti. Grande impegno dei vigili del fuoco con squadre da Vercelli, Biella, Romagnano oltre ai carabinieri forestali, alla polizia locale di Borgosesia e ai volontari del corpo Aib, soprattutto per evitare che il rogo si avvicinasse alla chiesa di San Bernardo. Per domare le fiamme sono anche dovuti intervenuti due elicotteri Airgreen ma il plauso va tutto al sindaco del comune e ai suoi cittadini che sono riusciti a contenere il rogo nell'attesa dell'arrivo dei pompieri. Cinque ore di grande lavoro ininterrotto: poi il temporale abbattuto in zona ha, in pratica, bonificato tutta l'area interessata. Intanto sono in corso indagini per cercare di stabilire l'origine del rogo.