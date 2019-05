Il sogno di Edoardo: in campo con Rincon

Per il piccolo Edoardo Ferraris nel mondi del calcio c'è un eroe. Si chiama Tomas Rincon, gioca nel Torino e in effetti ha il fisico e il profilo da guerriero.

A Edoardo Ferraris, 5 anni, di Tricerro, la passione per il calcio e per il Toro l'ha trasmessa papà, Alberto Ferraris. Che a suo figlio ha voluto fare un regalo: è sceso in campo insieme al suo eroe, Tomas Rincon, prima della partita Torino-Cagliari, finita 1 a 1.

«Il prossimo anno Edoardo inizierà a giocare nell'Accademy della Pro Vercelli» racconta il padre. «Dice già che vuole diventare bravo come Rincon».

Il giocatore venezuelano ha fatto breccia nel cuore del piccolo. Al termine della gara, quando Edoardo è andato a salutarlo, gli ha promesso una maglia. Lo sta aspettando, Edoardo Ferraris, che ha avuto l'onore diu conoscere un eroe per davvero, e non in tv e sulla play.

Ma l'emozione, forte, l'hanno provata anche i genitori. «Dopo aver accompagnato Rincon, una volta sugli spalti Edoardo a me e a mia moglie Isabella ha detto: Grazie, vi voglio bene».