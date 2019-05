Sfondano il cancello e svaligiano la sede del Monopolio

Un camion usato come ariete per sfondare il cancello del magazzino, l’altro per bloccare e isolare la via di accesso: è evidentemente una banda molto ben organizzata quella che nella notte ha svaligiato la sede novarese dei Monopoli di Stato, alla periferia della città in zona Boschetto. Il valore del bottino, in sigarette e valori bollati, non è ancora stato quantificato con precisione ma si ipotizzano centinaia di migliaia di euro.

Si tratta del secondo colpo con queste modalità che viene messo a segno ai danni del Monopolio a Novara. In una terza occasione, nel 2014 venne invece sequestrato il conducente4 di un Tir che aveva appena fatto rifornimento alla sede di Novara.

Sull’accaduto sono in corso indagini da parte dei Carabinieri.