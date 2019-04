Grandissima Isola, è campionessa del mondo

Federica Isola è campionessa del mondo. La spadista vercellese trionfa ai mondiali Giovani. Dopo il titolo europeo, arriva il titolo iridato e anche la vittoria nella classifica di Coppa del Mondo di specialità. La vercellese classe 1999, in forza all'Aeronautica Militare, ha dominato con una gara da applausi e nell'assalto finale ha superato per 15-12 Gaia Traditi, finendo con un abbraccio e un pianto liberatorio con la compagna di Nazionale, che ha emozionato l'intera Arena Torun.

Federica Isola aveva staccato il pass per la finale, grazie alla vittoria per 15-14 in semifinale contro la sudcoreana Kim Sieun, dopo aver superato 15-12 ai quarti l'estone Karoline Loit.