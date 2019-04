Un balletto sulle note di Rossini

È un balletto, dedicato alle musiche di Rossini, l’ultimo appuntamento della stagione 2018 - 2019 del Teatro Civico di Vercelli organizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo.

L'appuntamento è domenica 7 aprile alle 21 al Teatro Civico, con lo Spellbound Contemporary Ballet.

Rossini Ouvertures, lavoro estremamente fisico e dinamico della compagnia Spellbound Contemporary Ballet, celebra la figura artistica ed umana del compositore Gioachino Rossini di cui, nel 2018, ricorrono i 150 anni dalla morte. «Nelle sue lunghissime notti sempre più insonni – scrive l’apprezzato coreografo Mauro Astolfi che vanta collaborazioni in tutto il mondo e un indiscusso successo per la sua danza tecnica e virtuosa – Rossini viveva ormai in due mondi paralleli, che in alcuni momenti si avvicinavano quasi toccandosi e solo la sua infinita capacità di creare, la sua passione per il godimento fisico, sensoriale, per la cucina, per il sesso, riuscivano momentaneamente ad anestetizzare quello che stava accadendo nel suo corpo e nella sua mente. La sua era musica estrema. Il segno di una forza e di un’energia superiore ed ho volutamente cercato di creare una danza estrema così come la sua musica e la sua vita, carica di energia, di vitalità, di incontri, di seduzioni, di suggestioni. Ho passato molto tempo pensando a come si sarebbe potuto tradurre in movimento la sua genialità compositiva. Non ho sentito di lavorare su un’astrazione, ho cercato e ho “sentito” come raccontare la vibrazione della sua musica: mi sono letteralmente lasciato trasportare, ed è stata un’esperienza unica».