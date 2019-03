Regionali: il centrodestra ha scelto il suo candidato presidente

L'europarlamentare albese Alberto Cirio è il candidato del centro destra alla carica di Presidente della Regione Piemonte.

Dopo settimane di attesa è arrivata nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 marzo, la conferma della candidatura di Alberto Cirio a candidato della coalizione di centrodestra alle regionali di fine maggio.

Fonti attendibili confermano che il definitivo via libera sarebbe arrivato direttamente da Silvio Berlusconi, che con una telefonata nel pomeriggio ha informato l’europarlamentare albese circa la chiusura della lunga trattativa che le forze del centrodestra nazionale – Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega – hanno condotto in questi mesi sulla scelta di colui che dovrà contendere la guida dell’importante regione al governatore uscente e candidato del centrosinistra Sergio Chiamparino, col rappresentante del M5S Giorgio Bertola nel ruolo di terzo incomodo.

"L'ufficialità della candidatura a governatore del Piemonte di Alberto Cirio conferma la compattezza del centrodestra e pone le basi migliori per chiudere con un sonoro 8-0 questo periodo di rinnovi dei Consigli regionali", afferma in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte Paolo Zangrillo.

Una trattativa che, rimosso ormai da settimane fa il potenziale ostacolo rappresentato dal coinvolgimento dello stesso ex consigliere assessore regionale (a Turismo, Sport e Istruzione durante la Giunta Cota) nell’inchiesta bis sulla "Rimborsopoli" piemontese, ha poi riguardato gli equilibri interni alla coalizione alla luce anche dei risultati elettorali alle consultazioni regionali già tenute in Sardegna, Abruzzo e in ultimo in Basilicata.

"Per arrivare a oggi - dice Cirio in una nota diffusa nel tardo pomeriggio di venerdì - è stato necessario del tempo, è vero. Ma io vengo da una terra dove la natura, da secoli, insegna agli uomini che bisogna saper aspettare. Che ogni cosa va lasciata maturare. I nostri vini pregiati riposano al buio per mesi, anni. Ma quando finalmente vedono la luce, basta loro un istante per esprimere il meglio. E per comprendere che ogni giorno di quell’attesa ne è valsa la pena. Amo la mia Regione. Questo, per me, è un onore. E adesso si corre, con le scarpe da ginnastica ai piedi. Perché il Piemonte ha bisogno di energia. Ha bisogno di un’altra velocità".