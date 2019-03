Federico Bodo, il candidato più giovane

E' il candidato sindaco più giovane tra quelli in corsa alla prossima tornata elettorale: Federico Bodo, 28 anni, psicologo con esperienze lavorative nel settore sociale e dell'accoglienza, corre alla testa di una lista nata tra fine 2018 e i primi mesi del 2019, sulla scorta dell'esperienza di Emma Bonino e di +Europa. All'appello della Bonino per la creaizone di una forza politica europeista, liberale e radicale hanno risposto, al momento 38 vercellesi che hanno sottoscritto la tessera di +Europa Vercelli e che si sono subito messi al lavoro per le prossime elezioni comunali.

I primi tre candidati, Pietro Lucca Oddo, 57 anni, informatico con esperienze in grandi società come Olivetti e Oracle, Viola Olivieri, 29 anni, mamma di due bimbi e operatrice del sociale, e Marco Genti, 51 anni, educatore professionale nell’ambito della disabilità sono stati presentati insieme a Federico Bodo e alle prime attività della lista.

"Tutti i giorni - spiega Bodo - la nostra sede di corso Libertà 92 sarà aperta al pubblico, indicativamente tra le 9 e le 18: chiunque potrà entrare, confrontarsi con noi, chiedere indicazioni e dare suggerimenti. Ci presentiamo come una formazione inclusiva, aperta al contributo di tutti e siamo pronti ad ascoltare e dialogare".

Ogni sabato, inoltre, tra via Veneto e corso Libertà sarà allestito lo stand per la raccolta firme a sostegno della lista, la presentazione del programma e l'organizzazione di confronti con i candidati su temi specifici.

"Il 13 aprile - aggiunge Bodo - al Cinema Italia, ci sarà una conferenza, organizzata con il professor Bulsei dell’Università, sul tema delle fake news intitolata Stop fakes!”.

+Europa Vercelli si prepara a partecipare anche alle Regionali con due candidati vercellesi (la lista a livello piemontese sostiene la candidatura di Sergio Chiamparino) e sta valutando anche una candidatura per le Europee.

Più efficienza, più equità, più diritti, più lavoro, più crescita, più sviluppo, più cultura sono i fondamenti del programma elettorale che verrà sviluppato e presentato ai vercellesi nelle prossime settimane. "Saremo nelle strade, nei rioni e qui in sede - promette Bodo - perché per noi far politica è studiare, capire, approfondire i problemi e proporre soluzioni nuove che mettano il bene comune al centro dell'attività politica. Quando abbiamo aperto la sede qualcuno si è fermato a chiedere cosa si vendesse. La nostra risposta è stata: Regaliamo idee e questo è il principio che ci guida".