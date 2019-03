Vento a 80 chilometri l'ora sul vercellese: chiuse due strade

Serata difficile con numerosi interventi dei Vigili del Fuoco a causa del forte vento che ha flagellato il vercellese. Sono stati oltre 30 gli interventi effettuati dai mezzi del comando vercellese tra città e centri della provincia.

A causa di pali telefonici abbattuti o pericolanti è stato necessario chiudere la Strada Provinciale 30, tra Tronzano e Ronsecco e la Provinciale 596, tra i centri abitati di Bivio Sesia e Torrione di Vinzaglio.

Le raffiche hanno raggiunto anche gli 80 chilometri l'ora, sollevando moltissima polvere da campi e strade già provati da un inverno etremamente siccitoso: in città sono volate alcune tegole e sono stati rovesciati numerosi cartelli segnaletici. Problemi anche in Valsesia: a Borgosesia si è staccata una lastra di copertura di un condominio di Via Veneto. Anche in questo caso è stato necessario per far intervenire i Vigili del Fuoco.