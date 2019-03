Incidente, nella serata di giovedì, a Santhià in corso Sempione.

Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, due vetture sono entrate in collisione: nell'incidente sono rimaste coinvolte due persone, ferite e trasportate in codice giallo all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli per le cure del caso.

Sul posto i mezzi del 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine per effettuare i rilievi.