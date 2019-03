Patente revocata e auto sotto sequestro: nei guai due fratelli

Guidava nonostante la patente gli fosse stata revocata. E, per di più, la vettura sulla quale viaggiava insieme al fratell era stata sottoposta a sequestro.

I carabinieri della Radiomobile hanno denunciato A.M., 34enne e G.M., 42enne, fratelli di origine albanese residenti in città, entrambi gravati da vicende penali per reati contro il patrimonio, perché ritenuti responsabili, rispettivamente, di guida senza patente e violazione dei doveri inerenti la custodia di cose sottoposte a sequestro.

L’episodio è accaduto nella tarda serata di lunedì, in centro. I carabinieri hanno sottoposto a un controllo i due fratelli mentre si trovavano a bordo di una Renault, e dall’inizio le cose non sono andate per il verso giusto. Il conducente non aveva con sé la patente, che, in realtà, gli era proprio stata revocata un anno fa. Approfondendo le verifiche, i militari hanno riscontrato che anche relativamente al veicolo qualcosa non andava per il verso giusto. Infatti, a conclusione degli accertamenti è risultato che la Renault non poteva circolare perché già alcune settimane orsono era stata sottoposta a sequestro, in questo caso a carico del 42enne, suo legittimo proprietario, al quale era anche stata affidata in custodia.

I carabinieri, dunque, hanno proceduto a sequestrare nuovamente la vettura, che questa volta è stata affidata ad una depositeria autorizzata, mentre i due fratelli sono stati denunciati a piede libero all’autorità giudiziaria vercellese.