Incontro con l'europarlamentare Daniele Viotti

"Ambiente, diritti, lavoro. Le sfide per l'Europa del futuro" è il tema dell'incontro che viene organizzato venerdì 15 marzo a Trino dal circolo del Pd. Ospite il parlamentare europeo Daniele Viotti, che discuterà con i presenti su cosa succede in Europa, cosa funziona e cosa c'è da cambiare, quali sono le principali sfide per i prossimi anni.

"L'appuntamento - spiegano gli organizzatori - è fissato per il 15 marzo, proprio il giorno in cui in molte città del mondo scenderanno in piazza gli studenti e i giovani per manifestare contro il cambiamento climatico e per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della difesa dell'ambiente".

L'incontro con Viotti, aperto a tutti, viene ospitato in Biblioteca introdurranno i lavori il segretario del circolo, Alessandro Demichelis e il segretario provinciale Michele Gaietta.