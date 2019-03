Truffa da 75mila euro: sequestrati sei conti correnti a un agricoltre

A conclusione di un’attività investigativa volta al contrasto di indebite percezioni di contributi relativi alla Politica Agricola Comunitaria finanziata dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e diretta al sostegno del reddito degli agricoltori, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Biella hanno scoperto che un’azienda agricola biellese, attestando la falsa titolarità di contratti di affitto di fondi rustici, ha indotto in errore l’ente liquidatore ottenendo fondi comunitari per un valore pari a oltre 75mila euro.

In particolare, i finanzieri hanno appurato che il titolare dell’azienda agricola, presentando false autocertificazioni che attestavano la sottoscrizione di contratti unilaterali di conduzione di terreni agricoli (che di fatto non gli erano mai stati concessi in uso né affittati dai proprietari) ha truffato l’Agenzia Regionale Piemontese per l’erogazione in agricoltura.

Le Fiamme Gialle, dopo aver denunciato l'imprenditore alla Procura della Repubblica di Vercelli, hanno quindi sequestrato sei conti correnti intestati all'agricoltore, che è stato inoltre sanzionato con una cifra pari al danno arrecato. I finanzieri, infine, hanno informato la magistratura contabile per i profili di danno erariale connesso all’indebita percezione dei finanziamenti comunitari.

Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti finalizzati ad individuare altri soggetti, che pur non avendo i requisiti hanno percepito aiuti comunitari sottraendoli agli operatori che agiscono nella legalità.