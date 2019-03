Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per il furto avvenuto, probabilmente nella nottata tra lunedì e martedì, di 8 cavi in rame da 200 metri ciascuno. Il colpo è stato messo a segno nella centrale a biogas di Magnonevolo nel comune di Cerrione, di proprietà del consorzio bonifica della Baraggia. L'impianto è rimasto fermo per diverse ore.