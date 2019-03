Beve del detersivo: grave un bimbo di 2 anni

Momenti di panico nel tardo pomeriggio di venerdì a Valle Lomellina, quando un bimbo di soli 2 anni si è intossicato bevendo del detersivo.

L'episodio è avvenuto intorno alle 18, il bimbo dopo l'ingestione del liquido ha iniziato a stare male. I genitori, quando si sono resi conto dell'accaduto, hanno immediatamente allertato il 118. Il padre ha caricato il bambino in macchina e lo ha portato nei pressi del centro commerciale Bennet, punto concordato coi sanitari di Mortara per incontrarsi. La situazione è subito apparsa grave ai medici, a quel punto è stato deciso di far intervenire l'elisoccorso proveniente da Como. Negli attimi concitati che ne sono seguiti, il piccolo è stato trasportato all'ospedale Asilo Vittoria per essere stabilizzato.

Dopo circa un'ora il bimbo è stato caricato sull'elicottero e trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, centro specializzato in questo tipo di patologie da avvelenamento dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Nella mattina di sabato, fortunatatamente, è stato dichiarato fuori pericolo, anche se resta da valutare nel medio e lungo termine, il danno del liquido nocivo sull'apparato digerente. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri di Vigevano.