Furgone fuori strada: due persone in ospedale

Incidente in autostrada, intorno alle 18,15: sulla A26, nei pressi del casello di BorgoVercelli un furgone che viaggiava in direzione Genova è uscito di strada. Le cause dell'incidente sono in via di accertamento: per ora si sa che nessuna altra vettura è stata coinvolta.

Ferite le due persone che si trovavano a bordo del mezzo: sono state portate dai mezzi del 118 all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli, uno in codice giallo e uno in codice verde. Le loro condizioni, dunque, non sarebbero gravi.

Per i soccorsi sono intervenute le forze dell'ordine, i mezzi del 118 e i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona dell'incidente.