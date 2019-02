Ultimo minuto, Amatori senza portiere: goooool dell'1 a 1

Partita dai due volti. Primo tempo nervoso con troppi errori da entrambe le parti, con l'Amatori che sente l'importanza della gara e il Follonica che ingabbia i tiratori gialloverdi. Sempre nella prima frazione Veludo compie un paio di parate importanti su Pagnini e Banini, mentre Raffaelli e Ballestero sono imprecisi a tu per tu con Menichetti, la prima frazione si chiude così sullo 0-0

Il secondo tempo inizia sulla falsa riga della prima frazione, l'Amatori cerca di aumentare il ritmo ma è impreciso e il Follonica ne approfitta per agire di rimessa, Veludo deve fare così gli straordinari.

Al settimo minuto il Follonica passa in vantaggio con Davide Banini che devia un tiro dalla distanza di Paghi, l'Amatori sbanda e si espone agli attacchi del Follonica, Silva si sbraccia in panchina e sprona i suoi ragazzi affinché riprendano fiducia. Ma i gialloverdi sono imprecisi e la squadra toscana allenata dell' ex Enrico Mariotti si difende con ordine fino a un minuto dal termine quando Silva toglie Veludo e inserisce Milani giocando con 5 giocatori di movimento. E' la mossa vincente. Ferrari in mischia infila Meneghetti per il goal del pareggio. Un punto meritato, che muove la classifica