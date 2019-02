"Sono guarita, non non sono più lesbica": l'incontro delle polemiche

Il manifesto in giro per la città di Biella ha scatenato il dibattito sui social. E non solo. Stiamo parlando del "perchè non sono più lesbica", con tanto di attestazione "Avviso Sacro", un dibattito che era in calendario il 2 marzo all'auditorium di Città Studi Biella. La relatrice, la giornalista 49enne Nausica Della Valle, omosessuale per 45 anni ma ora non più, era stata invitata dal gruppo "Cristiani uniti per servire Biella".

Curiosità, approvazione, riluttanza. La sala di Città Studi era stata concessa anche a fronte di una richiesta di presentazione e dibattito (in cui non era specificato il tema). Sono bastate poche ore per un dietrofront di Città Studi.

I primi a chiedere la revoca della sala sono stati gli attivisti di Arcigay Rainbow Vercelli Valsesia. "Abbiamo contattato telefonicamente e poi per iscritto la Città Studi di Biella - scrive in un post la presidente, Giulia Bodo - L’evento pare sia stato annullato e le nostre argomentazioni tenute in considerazione. Riteniamo che simili idee contribuiscano allo stigma e al pregiudizio nei confronti delle persone LGBT+ (lesbiche, gay, bisessuali, transessuali) e che, oltretutto, si posizionino in contrasto con tutta la letteratura scientifica. Dall'omosessualità non si può guarire perché l'omosessualità non è una malattia. Come afferma l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'omosessualità è una "variante naturale del comportamento umano". E il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli psicologi ha condannato le terapie riparative dell'orientamento sessuale: “Affermare che l'omosessualità possa essere curata o che l'orientamento sessuale di una persona si debba modificare è una informazione scientificamente priva di fondamento e portatrice di un pericoloso sostegno al pregiudizio sociale ancora così fortemente radicato nella nostra società come dimostrano, purtroppo, i sempre più diffusi fatti di cronaca”.

La nota inviata dagli attivisti vercellesi è subito stata presa in considerazione e la concessione dalla sala è stata annullata.

"Appena saputo dei contenuti dell’incontro abbiamo revocato subito l’affitto delle nostre sale - precisa il presidente Pier Ettore Pellerey - perché non deve più succedere che a Città Studi Biella abbiano luogo incontri il cui contenuto sia in netto contrasto con i principi educativi che tentiamo di diffondere e sostenere: tra gli altri, tolleranza ed accettazione dell’altro".