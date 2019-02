L'Enoteca festeggia i 20 anni con iniziative di promozione del territorio

La cultura enogastronomica e l’identità dell’Alto Piemonte saranno sempre più protagoniste nei programmi dell’Enoteca Regionale di Gattinara e del Nord Piemonte, in quest’ottica la Presidenza con i Sommelier sta pensando a nuove iniziative per il 2019, un anno particolarmente importante perché celebra i 20 anni di attività dell’Ente: eventi, degustazioni, incontri, workshop con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio vitivinicolo locale, ma anche la cultura e le tradizioni del territorio.

«L’Enoteca Regionale di Gattinara rappresenta un territorio che abbraccia 4 province (Vercelli, Biella, Novara e Verbano Cusio Ossola) – spiega il presidente Massimo Baglione - per questo, compatibilmente con le risorse disponibili, cercheremo di porre l’accento su argomenti nuovi che sappiano mettere a valore le eccellenze del nostro territorio, vorremmo, quasi con un percorso ideale, evidenziare le peculiarità enologiche dei diversi territori con iniziative specifiche e dedicate alle tipologie di vino presenti in Enoteca».

Tra le nuove iniziative è stato deciso di mantenere aperto il punto di cessione promozionale anche il martedì.

Il punto di cessione promozionale osserverà, quindi, i seguenti orari: martedì 10.30 – 12.30 e 15.15 – 19.15; giovedì e venerdì 15.15 – 19.15; sabato e domenica 10.30 – 12.30 e 15.15 – 19.15.

In Enoteca Regionale si possono trovare i vini dell’Alto Piemonte: i prestigiosi DOCG: Gattinara e Ghemme e i DOC: Lessona, Boca, Bramaterra, Fara, Sizzano, Colline Novaresi e Coste della Sesia e interessanti “novità”: vini giovani, vini bianchi, rosati e spumanti, nonché interessanti varietà riscoperte, come la Vespolina e la Croatina e Uva rara. Inoltre, in enoteca si possono altresì trovare eccellenze agroalimentari del territorio: passiti, grappe, riso, miele, liquori e dolci artigianali.