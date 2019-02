Agguato e sparatoria in strada: un morto e un ferito

Ci sarebbero vecchi dissidi (forse di natura economica) all’interno della comunità indiana alla base dell’omicidio avvenuto sabato sera a Carmagnola.

Un uomo di origine indiana è stato ucciso e un altro è rimasto ferito, per fortuna in modo non grave. La vittima era in macchina sulla strada statale in direzione Cuneo, con un amico, quando un gruppo di persone ha bloccato la loro vettura e ha fatto fuoco, fuggendo poi subito.

L'uomo è deceduto a seguito di gravi lesioni all'addome e al torace, mentre l'amico, ferito a una mano, è stato trasportato al Cto di Torino. I carabinieri di Moncalieri, che assieme ai colleghi della Sezione Investigazioni Scientifiche hanno subito iniziato le indagini e istituito posti di blocco in tutta la zona, nella notte sono riusciti a rintracciare gli autori della sparatoria.

Una persona è stata arrestata e tre persone sono state denunciate, in quanto risultano coinvolte, a vario titolo, nell’agguato.