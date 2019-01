Amatori Vercelli vicino all'impresa

Con un pizzico di fortuna in più (si vedano i due legni colpiti a inizio ripresa) e con una panchina un po' più lunga a questo Amatori Vercelli sarebbe riuscita l'impresa di fare risultato contro l'Amatori Lodi, la regina del campionato, insomma. Ecco la cronaca di una partita bella, come se ne vedono poche.

Amatori Vercelli-Amatori Lodi, si parte (dopo il saluto delle maschere).

Il quintetto di partenza propone Veludo, Brusa, Balestrero, Raffaelli, Da Silva.

Ed è subito gol – da non credere – di Raffaelli, con un tiro dalla distanza. Siamo al secondo minuto.

Reagisce il Lodi, ma l'Amatori gioca in modo spregiudicato.

Entra Milani per Brusa.

Incredibile: a pochi secondi dallo scoccare del 9', segna Da Silva.

2 a 0 per l'Amatori sull'imbattuto Lodi (solo vittorie, 4 pareggi, nessuna sconfitta).

E il bello è che i giallorossi continuano ad attaccare.

Esce Milani, entra Brusa.

Verona, tiro, para Veludo. Il portiere non si smentisce, sempre bravo e attento. Nessun miracolo, però.

E comunque... comunque vada per 15 minuti si è visto un incredibile Amatori.

Bene tutti, positiva la serata di Da Silva.

Amatori in avanti, Ballestero tira, parata, contropiede e Compagno accorcia: Amatori Vercelli 2 Amatori Lodi 1.

Fariza va a segno: 2 a 2. Fine di un sogno, sembra.

Siamo al 21', in due minuti il Lodi, con facilità, è pervenuto al pari.

Si va al riposo sul 2 a 2. Ripetiamo: grande Amatori.





Si riparte e l'Amatori non ha nessuna intenzione di stare a guardare: traversa di Raffaelli e palo di Milani, nell'arco di pochi sfigatissimi minuti.

Contropiede del Lodi, bel tiro destinato all'angolo di Compagno, ma Veludo dice di no.

Doccia fredda all'11: tiro potente e preciso dalla distanza di Illuzzi, 3 a 2 per il Lodi.

L'Amatori Vercelli si vede è stanco, il Lodi invece no, ha buoni cambi in panca. Ma invece di andare a gambe all'aria ecco che l'Amatori Vercelli a 8 dal termine di riporta in parità grzie a una bordata di Brusa (forse deviata da Ferrrari, che esulta): 3 a 3.

Tre minuti dal termine, tre a tre, si spera in un puntino, che sarebbe un grande punto.

La partita viene però decisa du un rigore, dopo il decimo fallo dei gialloverdi: Verona fulmina Veludo, 4 a 3 per il Lodi che è più forte, certo, ma stasera non sembrava.

Bravi tutti, ma un bravo in più a Silva per come ha saputo preparare la gara e due bravo in più al portoghese Da Silva, autore della migliore prestazione stagionale.