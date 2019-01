Serata di incidenti sulle strade: due feriti

Due incidenti, nella serata di domenica, sulle strade vercellesi.

Intorno alle 20,30 una donna, al volante di una Mercedes Classe A, ha perso il controllo dell'auto finendo fuori strada in corso 2 Giugno a Santhià, dopo aver abbattuto un palo della luce.

I soccorsi hanno visto l'intervento dei vigili del Fuoco di Santhià e Livorno Ferraris, e dei mezzi del 118 che hanno trasportato la donna al Pronto soccorso del Sant'Andrea per le cure del caso.

Tamponamento in autostrada, invece, intorno alle 23,30 in zona di Carisio e in direzione Milano. Per cause al vaglio della Polizia stradale na Hyundai e una Mercedes sono entrate in contatto e un 32enne è rimasto ferito. Il traffico, sulla A4, è stato limitato a una sola corsia di marcia per consentire la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza dell'area.