Donna di 60 anni in rianimazione

E' ricoverata in rianimazione la donna di 60 anni coinvolta, nel pomeriggio di giovedì, in un drammatico incidente stradale in corso Avogadro di Quaregna.

I medici dell'ospedale Sant'Andrea, dove la donna è giunta in codice rosso, al momento si sono riservati la prognosi. Nelle prossime ore, potrebbe anche essere valutato il suo trasferimento al Maggiore della Carità di Novara.

L'incidente è avvenuto in corso Avogadro di Quaregna, in direzione di via Trino, all'altezza del distributore di benzina che fa angolo con via Cavalcanti: sul posto i mezzi del 118 e gli agenti della Polizia locale che, oltre a occuparsi dei rilievi e della definizione della dinamica, hanno anche gestito il traffico nell'immediatezza dei soccorsi.

Secondo una prima ricostruzione, la donna, che viaggiava su una bicicletta, dopo essere entrata in contatto con una Panda, ha sbattuto violentemente sul cofano dell'auto, distruggendo con la testa il prabrezza della vettura. Saranno gli accertamenti della Polizia locale a chiarire dinamica e responsabilità dell'accaduto.