Pensionata trovata morta in casa

Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare per Mariangela Antonini, pensionata che abitava in viale Matteotti, a Biella. La donna è stata rinvenuta senza vita sabato mattina, 12 gennaio, nel suo appartamento in centro città. A dare l'allarme una delle due figlie, che non riusciva a mettersi in contatto con la madre come accadeva quotidianamente.

Mariangela Antonini era nata a Varallo, ma dopo il matrimonio con Agostino Ghidoni, ha sempre vissuto a Biella. Vedova da molti anni, lascia le due figlie, Monica e Renata.