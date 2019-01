"Addio amico che sapevi stare al fianco di chi è in difficoltà"

Gentile redazione,

Andrea Raineri è stato uno dei nostri sostenitori da sempre, siamo tutti rimasti molto addolorati per la sua prematura scomparsa e vogliamo ringraziarlo per quanto ha fatto per noi e per le persone fragili di Vercelli.



Diapsi Vercelli è vicina alla famiglia e a tutti gli amici di Andrea Raineri. Al di là del suo ruolo di assessore, è stato negli anni una di quelle persone, non tante, che avevano compreso fino in fondo, con acume, oltre che con il cuore, la difficoltà di operare nell'aiuto di persone con disagio psichico. Andrea conosceva l'importanza di un caldo sorriso, della vicinanza con piccoli ma grandi gesti di accoglienza dell'altro, del farsi carico della sofferenza del prossimo.

Con lui come assessore abbiamo anche condiviso la progettazione dei nostri interventi futuri. Il suo contributo di pensiero e di tecnica amministrativa è per noi prezioso. Gli effetti benefici delle sue azioni concrete continueranno nel tempo, anche per noi, come per tante altre persone e realtà.

Lascia un'eredità preziosa. Ecco un ricordo della nostra presidente Lorena Chinaglia. “Un amico da sempre della nostra associazione, ha sempre sostenuto le nostre iniziative, ci eravamo sentiti il giorno di Natale e lui con entusiasmo mi aveva detto che le nostre borse che aveva regalato avevano avuto un grandissimo gradimento. Lui, del resto, da molti anni, ci dava molta forza, incoraggiandoci nei momenti di difficoltà. Ci aveva fatto una sorpresa molto gradita venendo a visitare il nostro stand all’Artigiano in Fiera, alla Fiera di Milano…

All’inaugurazione della nuova sede del nostro laboratorio in San Pietro Martire aveva speso per la nostra Associazione delle parole che ci resteranno per sempre nel cuore: “…Abbiamo inaugurato il nuovo corner e spazio di lavoro di DIAPSI. Un luogo speciale, dove la creatività alimenta la relazione. Un luogo non solo di lavoro, ma uno spazio di relazione, di integrazione, di interazione.... di dimensione. Un luogo dove chi cammina con un passo diverso trova chi lo affianca, rallentando o accelerando puntando alla sincronia: spazio privilegiato dell'incontro con l'altro”.

Questo concetto ci accompagnerà per sempre e ci aiuterà a non dimenticare mai il perché ci dedichiamo quotidianamente a quello che facciamo, pur tra mille difficoltà. E’ una perdita enorme per me come persona, per la nostra associazione e per Vercelli”.